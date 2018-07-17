يوفنتوس يحقق رقمًا خرافيًا من عائدات بيع قميص رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 04:20 مساء
بعض من الجماهير التي اشترت قميص رونالدو أمام متجر يوفنتوس (الإنترنت)

ذكر موقع «ياهو سبورت» أن متاجر نادي يوفنتوس، والراعي التقني للفريق في أنحاء العالم، باعوا 20 ألف قميص، وتم تسجيل 500 ألف عملية شراء من خلال موقع يوفينتوس خلال الأيام الأولى من تواجد اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو في مدينة تورينو الإيطالية.

وقال الموقع في تقرير نشره اليوم، إن عائدات بيع قمصان رونالدو،، بلغت نحو 54 مليون يورو، من بعد أن انتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، من نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو، بعقد يمتد إلى أربع سنوات حتى نهاية يونيو 2022، وفقًا لـ«روسيا اليوم»

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2009  في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد القشر الأبيض للبطيخ