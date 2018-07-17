يوفنتوس يحقق رقمًا خرافيًا من عائدات بيع قميص رونالدو

بعض من الجماهير التي اشترت قميص رونالدو أمام متجر يوفنتوس (الإنترنت)

ذكر موقع «ياهو سبورت» أن متاجر نادي يوفنتوس، والراعي التقني للفريق في أنحاء العالم، باعوا 20 ألف قميص، وتم تسجيل 500 ألف عملية شراء من خلال موقع يوفينتوس خلال الأيام الأولى من تواجد اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو في مدينة تورينو الإيطالية.

وقال الموقع في تقرير نشره اليوم، إن عائدات بيع قمصان رونالدو،، بلغت نحو 54 مليون يورو، من بعد أن انتقل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، من نادي ريال مدريد إلى يوفنتوس، في صفقة قدرت بـ 100 مليون يورو، بعقد يمتد إلى أربع سنوات حتى نهاية يونيو 2022، وفقًا لـ«روسيا اليوم»

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2009 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، وهو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا في كل المسابقات، كما فاز بلقبين للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.