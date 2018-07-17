كلوب يستبعد صلاح وماني في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 11:16 صباحا
المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مع ليفربول (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي سبب استبعاده ثنائي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال أولى فترات إعداد «الريدز» في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد كلوب في تصريحات تليفزيونية أن صلاح وماني سينضمان إلى معسكر ليفربول في 20 يوليو الجاري، ومن الصعب بل المستحيل الدفع بهما في مباراتي 22 و25 من الشهر ذاته بسبب ضيق الفترة الزمنية على وصولهما.

ومن المقرر استبعاد الثنائي الأفريقي من أول مشاركتين وديتين خلال معسكر الولايات المتحدة الأميركية التي سيصلها صلاح تمهيدًا للانتظام مع الفريق استعدادًا للموسم المقبل، على أن يشارك في مواجهة مانشستر يونايتد الودية المقرر لها 28 يوليو.

ليفربول خاض أولى مراحل الإعداد في انجلترا ولعب ثلاث مباريات ودية حقق الفوز في اثنتين وتعادل في واحدة.

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