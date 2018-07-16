فرنسا تستبدل محطات مترو باريس بأسماء لاعبي المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 04:52 مساء
إحدى محطات مترو باريس حملت اسم المدرب ديدييه ديشامب 16 يوليو 2018 (الإنترنت)

مع عودة منتخب فرنسا إلى بلاده حاملاً كأس العالم، اليوم الاثنين، قررت هيئة النقل في العاصمة باريس إطلاق أسماء نجوم منتخب «الديوك» على محطات لمترو الأنفاق، تكريمًا لمَن ساهموا في صنع هذا الفوز.

وستحمل إحدى محطات القطار اسم المدرب ديدييه ديشامب، فيما سيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوغو اسمه على محطة أخرى مع حارس مرمى الفريق وقائده هوغو لوريس، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وأما محطة «نوتردام ديه شان» فسيصبح اسمها الجديد «نوتر ديدييه ديشامب» تكريمًا لمدرب الفريق.

وديشامب هو واحد من ثلاثة أشخاص فقط في تاريخ كأس العالم يحصل على الكأس مدربًا، بعد أن فاز به لاعبًا، إذ قاد منتخب الديوك لتحقيق فوزه الأول في بطولة العام 1998.

وبالنسبة لمحطة «فيكتور هوغو» فأصبح اسمها «فيكتور هوغو لوريس» تكريمًا لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز، أما محطة «بيرسي» فسيصبح اسمها «بيرسي لي بلو» لتشابه بذلك «ميرسي لي بلو» التي تعني «شكرًا للزرق».

وتحتفل فرنسا بالفريق المتوج للمرة الثانية في تاريخه ببطولة كأس العالم، في جادة الشانزليزيه، وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة «شارل ديغول-إيتوال» اسمها إلى «أون أه دوز إيتوال» التي تعني «لدينا نجمتان» فيما يشير لفوز البلاد مرتين بكأس العالم.
 

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