بالفيديو: كريستيانو يقلب مدينة تورينو في مشهد تاريخي بإيطاليا

البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء عمل الاختبارات الطبية في يوفنتوي (فيسبوك)

يخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الإثنين لاختبارات طبية في ناديه الجديد يوفنتوس الإيطالي فور وصوله مدينة تورينو مقر «السيدة العجوز»، حيث كان في استقباله منذ صباح اليوم مئات المشجعين والمحبين لأسطورة ريال مدريد السابق.

جماهير اليوفي طالبت كريستيانو فور رؤيته بجلب لقب دوري الأبطال هذا الموسم لهم، وهو الأمر الذي أبدى قبوله وتفهمه، مشيرًا لهم بيده على الموافقة وتنفيذ الطلب فورًا.

وصل كريستيانو (33 عامًا) الأحد إلى مدينة تورينو الإيطالية، برفقة صديقته جورجينا رودريغيز وآخرين، ورغم عدم إعلان إدارة يوفنتوس موعد وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي، إلا أنه كان في استقباله عدد ضخم من الجماهير كانت تترقبه وتنتظر رؤيته في مشهد تاريخي.

كريستيانو خضع فور وصوله لإجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد بعدما ترك ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو (131 مليون دولار) للنادي الملكي، على أن يتم تقديمه مساء اليوم في مؤتمر صحفي ضخم.

كريستيانو يقوم بتحية الجماهير لحظة وصوله (تويتر)