مبابي يعلن وسط احتفالات كأس العالم وجهته المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 11:44 صباحا
المهاجم الدولي الشاب الفرنسي كيليان مبابي (جريدة مترو)

كشف المهاجم الدولي الشاب الفرنسي كيليان مبابي مستقبله سريعا خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأكد أنه سيستمر معه ناديه باريس سان جيرمان بطل الدوري في بلاده، ردا عن وجهته بعد اختياره أفضل لاعب صاعد في العالم، ومساهمته بقوة في حصول «الديوك الفرنسية» على لقب كأس العالم في روسيا، أمس الأحد.

وفازت فرنسا بثاني نسخة لكأس العالم في موسكو بعد التغلب على كرواتيا (2/4) في مباراة مثيرة شهدت اهتمام إعلامي وجماهيري وسياسي كبير.

وقال مبابي خلال تصريحات تليفزيونية أثناء الاحتفال بالكأس الكبير «مستمر مع سان جيرمان بنسبة كبيرة، سني مازال صغير، واحتاج إلى الاستقرار الفني وهذا ما أجده مع الفريق الباريسي، فأنا مؤمن بقدراتي لتحقيق الفوز، المهارة وحدها ليست كافية، ولكن الإيمان أيضا مطلوب».

يأتي هذا ردا على دخول مبابي دائرة اهتمام القطبين الكبيرين الإسبانيان برشلونة وريال مدريد قبل المونديال الذي أصبح فيه هدافا لمنتخب بلاده مع زميله جريزمان برصيد أربعة أهداف، كما أنه بات ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي المونديال، بعد الأسطورة البرازيلي بيليه الذي نال هذا الشرف قبل 60 عاما عن عمر 17 عاماً، وتحديداً في مونديال 1958 بالسويد، والذي كشف عن موهبة أسطورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك