كين ومبابي ومودرتش يهيمنون على جوائز المونديال

مبابي «يمين» أفضل لاعب ناشيء ومودرتش أفضل لاعب في المونديال (الإنترنت)

عقب انتهاء مباراة النهائي، والإعلان عن تحقيق فرنسا للقب كأس العالم 2018، وزع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الجوائز الشخصية على اللاعبين الأفضل في المونديال.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال، فيما ذهبت الكرة الفضية للبلجيكي أيدن هازارد، والكرة البرونزية للفرنسي أنطوان غريزمان.

و حقق النجم الإنجليزي هاري كين، «الحذاء الذهبي» بعدما أصبح هداف البطولة برصيد 6 أهداف، وجاء بعده الفرنسيان أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، والروسي دينيس شيريشيف، والبلجيكي روميلو لوكاكو، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

وذهبت جائزة «أفضل لاعب شاب» للفرنسي كيليان مبابي (19 عامًا)، الذي تألق في البطولة وسجل 4 أهداف، منها الهدف الرابع في المباراة النهائية.

وأحرز البلجيكي تيبو كورتوا جائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في البطولة، وذلك بعد تراجع مستوى الحارسان الفرنسي هوغو لوريس والكرواتي دانيال سوباسيتش في المباراة النهائية، كما منح الفيفا جائزة اللعب النظيف للمنتخب الإسباني.

وكانت فرنسا قد حققت لقب البطولة بعد انتصارها على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2 في موسكو الأحد.