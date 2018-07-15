بالصور.. رباعي غريب يقتحم ملعب النهائي والشرطة تطاردهم

عند الدقيقة 56 من عمر مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم، توقفت ساعة حكم المباراة، وانصرفت أعين الجماهير، وهدأ الملعب المشتعل، ليراقب الجميع رجال أمن روس وهم يطاردون أربعة أشخاص اقتحموا أرض ملعب لوجنيكي في موسكو، اليوم الأحد، بينهم امرأتان.

ومن بين المقتحمين، الذين ارتدوا ملابس تبدو وكأنها زي رسمي، امرأتان على الأقل، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تسخر من أولئك المقتحمين، وتؤكد أن السلطات الروسية لن تتهاون معهم، فيما ذهب البعض الآخر إلى رؤية عملية الاقتحام من زاوية ترفيهية لأشخاص يرغبون في الظهور وتسليط الأضواء عليهم.