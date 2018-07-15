فرنسا بطلةً لكأس العالم و«الكرة الأرضية» تصفق لكرواتيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 06:50 مساء

توج المنتخب الفرنسي بطلاً لكأس العالم، في نسخته الـ21 بعد فوزه اليوم على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو.

افتتح التهديف للمنتخب الفرنسي، مدافع كرواتيا ماريو ماندجوكيتش، بهدف في مرماه عند الدقيقة 18، وتعادل لكرواتيا إيفان بيريسيتش في الدقيقة 28، ثم عاد أنطوان غريزمان بفرنسا إلى التقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 39 ثم بول بوغبا  الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 59 واختتم كيليان مبابي رباعية فرنسا بهدف في الدقيقة 65، قبل أن يهدي الحارس الفرنسي، هوغو لوريس، كرة سهلة بالخطأ لماندجوكيتش الذي أودعها شباك الديوك كهدف ثانٍ للكروات.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، واستطاع فيها الفرنسيون تحقيق المونديال الثاني لهم عبر التاريخ، بعد إنجاز 1998.

وتقدمت فرنسا بفضل هدف الكرواتي ماريو مانزوكيتش في مرماه في الدقيقة 18، قبل أن يعادل الكرواتي إيفان بيريسيتش بتسديدة قوية في الدقيقة 28.

تقنية الفيديو كان لها وجود في النهائي، حيث احتسب الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانيا ركلة جزاء لفرنسا، بعد لمسة يد على بيريسيتش نفسه. أنطوان غريزمان سجل الركلة بنجاح ليعطي فرنسا التقدم في الدقيقة 38.

فرنسا تألقت في الشوط الثاني وسجل بول بوغبا والشاب كيليان مبابي الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و65، من تسديدتين رائعتين.

وأعاد ماريو مانزوكيتش، الأمل لكرواتيا في الدقيقة 69، مستغلا خطأ "فادح" للحارس الفرنسي هوغو لوريس، لتصبح النتيجة 2-4.

لم تستطع كرواتيا العودة للمباراة بعدها، وأغلف المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب المنافذ تماما، مهديا اللقب الثاني لفرنسا.

ودخلت المباراة النهائية التاريخ، كونها الثانية من  ناحية «الأعلى تسجيلا» في تاريخ المباريات النهائية، بعد نهائي مونديال 1958، الذي شهد 7 أهداف، وانتصرت فيه البرازيل على السويد بنتيجة 5-2.

وعادلت فرنسا رقم الأرجنتين، بتحقيقها اللقب الثاني في التاريخ، كما أصبح المدرب ديدييه ديشامب الثالث تاريخيا الذي حمل الكأس الغالية كلاعب ومدرب، بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانز بيكنباور.

قائمة الشرف بفرنسا تشكيلة مباراة النهائي:

حارس المرمى: هوغو لوريس، للدفاع: بينجامين بافار، رافاييل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هيرنانديز، للوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، بليز ماتويدي، للهجوم: أنطوان غريزمان، كيليان مبابي، أوليفييه جيرو.

قائمة الشرف لتشكيلة منتخب كرواتيا:

حارس المرمى: دانيال سوباسيتش، للدفاع: سيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، إيفان سترينيتش، للوسط: مارسيلو بروزوفيتش ، إيفان راكيتيتش، لوكا مودريتش، للهجوم: أنتي ريبيتش، إيفان بيريسيتش، ماريو ماندزوكيتش.


 

نجوم المنتخب الفرنسي يحتفلون بتتويجهم أبطالاً لمونديال روسيا 15 يوليو 2018 (الإنترنت)
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، يحتفل بقوة في المدرجات مع أحد أهداف فرنسا في مرمى كرواتيا
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