بالصور.. روسيا تودع العالم بحفل مونديالي مذهل

من حفل ختام مونديال روسيا 2018 - 15 يوليو 2018 (الإنترنت)

قبل أن يسدل الستار على «كرنفال» كرة القدم العالمي الذي احتضنته روسيا من خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسخته الـ 21، بإجراء المباراة النهائية بين المنتخب الفرنسي ونظيره الكرواتي، في حضور 81 ألف متفرج تحتضنهم مدرجات ملعب «لوجنيكي» .

انطلقت روسيا حفل ختام وداعي شهد عددًا من العروض الراقصة والغنائية، أبرزها تلك التي لعب فيها نجم الكرة البرازيلية السابق، رونالدينهو، دور راقص السامبا. ووسط تصفيق جماهيري وصلت الكأس الذهبية إلى ملعب «لوجنيكي».

وشهد حفل ختام المونديال الروسي الذي أقيم قبل بداية المباراة النهائية بنصف ساعة، مشاركة العديد من النجوم، من أبرزهم، الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث، والفنان نيكى جام، اللذين شاركا في غناء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

ومن خارج الملعب، احتشد المشجعون الكروات في شوارع موسكو، وخلقوا أجواء حماسية قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة لمنتخبهم أمام فرنسا، فيما ظهر قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على شاشات العرض بالشوارع وهو يسلم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الشارة الرمزية لتنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم في قطر عام 2022، كما سارعت الرئيسة الكرواتية التي حطت الرحال بموسكو لمؤازرة منتخب بلادها، بتقديم قميص المنتخب الكرواتي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان قميص بوتين يحمل رقم 9 وعليه اسمه.

وتم قص شريط مباريات البطولة التي شهدت مشاركة 32 منتخبًا، في الـ14 من الشهر الماضي، بإجراء مواجهة مستضيف البطولة منتخب روسيا ونظيره السعودي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، على ملعب «لوجنيكي» في العاصمة موسكو.

وبعد شهر و63 مباراة، تصل بطولة كأس العالم روسيا 2018 إلى محطتها الأخيرة والأهم، المباراة النهائية التي ستقام في النقطة التي انطلقت منها منافسات مونديال 2018، وهي أرضية ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

وعند الساعة الخامسة أطلق الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا صافرته معلنا بداية مباراة فرنسا وكرواتيا.