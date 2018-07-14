شاهد بالفيديو.. الطفل راعي الغنم هو من يقود بلاده في نهائي مونديال روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 09:07 مساء
الطفل راعي الماعز قبل أن يقود منتخب بلاده لنهائي المونديال 14 يوليو 2018 (سكاي نيوز)

لم يكن المصور اليوغسلافي، بافل بالينوفيتش، يعلم أن الفيلم الوثائقي الذي قام بتصويره بين عامي 1989 و1990 عن الذئاب في منطقة جيسينتسي في سلوفينيا وكرواتيا، سيأتي فيه اليوم الذي تسعى جماهير من كل أنحاء العالم لمشاهدته، بفضل الطفل راعي الغنم.

في هذا الفيلم، الذي نشرته جريدة «الماركا»، ظهر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو يرعى الماعز بين الجبال، وكان هذا الطفل هو لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي الذي يقابل فرنسا في نهائي كأس العالم يوم غد الأحد، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وظهر مودريتش في الفيلم وهو يرعى الماعز بجدية تفوق عمره الصغير، وكذلك يبدو وهو يقود منتخب بلاده المشارك في مونديال روسيا إلى أداء استثنائي، ففي الدور الأول حقق الفريق العلامة الكاملة وفاز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا.

وواجهت كرواتيا في دور الـ 16 منتخب الدنمارك، وتمكنت من التغلب عليه بركلات الترجيح، ثم واجهت كرواتيا روسيا صاحبة الأرض وأطاحت بها بركلات الترجيح أيضًا، وفي نصف النهائي لقنت كرواتيا المنتخب الإنجليزي درسًا قاسيًا وفازت على «الأسود الثلاثة» بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية.

وشكل مودريتش أحد الجنود المجهولين في وسط منتخب بلاده، ورشحه مراقبون لنيل جائزة الكرة الذهبية إن فازت بلاده بلقب المونديال على حساب فرنسا في المباراة النهائية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غايم اوف ثرونز» و«نتفليكس» في صدارة ترشيحات «إيمي»
ثقافة وفن
اختيارات «عمروش» في منتخب ليبيا تثير التساؤلات بين خبراء الكرة
رياضة محلية
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا