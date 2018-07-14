شاهد بالفيديو.. الطفل راعي الغنم هو من يقود بلاده في نهائي مونديال روسيا

الطفل راعي الماعز قبل أن يقود منتخب بلاده لنهائي المونديال 14 يوليو 2018 (سكاي نيوز)

لم يكن المصور اليوغسلافي، بافل بالينوفيتش، يعلم أن الفيلم الوثائقي الذي قام بتصويره بين عامي 1989 و1990 عن الذئاب في منطقة جيسينتسي في سلوفينيا وكرواتيا، سيأتي فيه اليوم الذي تسعى جماهير من كل أنحاء العالم لمشاهدته، بفضل الطفل راعي الغنم.

في هذا الفيلم، الذي نشرته جريدة «الماركا»، ظهر طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو يرعى الماعز بين الجبال، وكان هذا الطفل هو لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي الذي يقابل فرنسا في نهائي كأس العالم يوم غد الأحد، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وظهر مودريتش في الفيلم وهو يرعى الماعز بجدية تفوق عمره الصغير، وكذلك يبدو وهو يقود منتخب بلاده المشارك في مونديال روسيا إلى أداء استثنائي، ففي الدور الأول حقق الفريق العلامة الكاملة وفاز على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا.

وواجهت كرواتيا في دور الـ 16 منتخب الدنمارك، وتمكنت من التغلب عليه بركلات الترجيح، ثم واجهت كرواتيا روسيا صاحبة الأرض وأطاحت بها بركلات الترجيح أيضًا، وفي نصف النهائي لقنت كرواتيا المنتخب الإنجليزي درسًا قاسيًا وفازت على «الأسود الثلاثة» بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية.

وشكل مودريتش أحد الجنود المجهولين في وسط منتخب بلاده، ورشحه مراقبون لنيل جائزة الكرة الذهبية إن فازت بلاده بلقب المونديال على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

