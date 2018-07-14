قادة من العالم في مدرجات ملعب نهائي المونديال

صورة بانورامل لبوتين «وسط» وأمامة ماكرون وتلحق بهما كوليندا كيتاروفيتش (روسيا اليوم)

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر نهائي كأس العالم لكرة القدم المرتقب، غدًا بين فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو الى جانب قادة عديدين من العالم قدموا خصيصا إلى روسيا لهذه المناسبة.

وفي بيان رسمي خرج من مؤسسة الرئاسة الروسية، أن بوتين سيحضر المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي، مع العديد من القادة، في مقدمتهم، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غراباركيتاروفيتش وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي ستستضيف بلاده كأس العالم المقبل في العام 2022، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبين الضيوف غير السياسيين، نجم فرقة رولينغ ستونز ميك جاغر والجامايكي يوسين بولت حامل لقب سباق مئة متر في بطولة العالم لألعاب القوى.

وبعد تأخير في انهاء تجهيز الملاعب والبنى التحتية قبل انطلاق مونديال 2018 ووسط مخاوف من حصول اعمال شغب من قبل المشجعين، بات كأس العالم يعتبر نجاحا كبيرا لروسيا.

فقد وصف رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو الجمعة مونديال 2018 في روسيا بانه «أفضل كأس عالم على الاطلاق».

واضاف: «العالم بأسره وقع في حب روسيا بعد استضافتها المونديال، قبل أعوام قلت ان المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني ان أقولها اليوم باقتناع، هذه أفضل كأس عالم على الاطلاق».

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن جدول أعمال فلاديمير بوتين يضم، يومي 14 و15 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الاجتماعات والاتصالات مع قادة الدول، الذين سيحضرون المباراة النهائية لمونديال 2018.

وسيجتمع الرئيس الروسي، اليوم السبت، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والغابوني علي بن بونغو أونديمبا، والسوداني عمر البشير، والمولدوفي إيغور دودون ، وذلك وفقا لوكالة «تاس».

بينما سيلتقي فلاديمير بوتين، يوم الأحد المقبل، برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى رئيسي طرفي المباراة النهائية، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والكرواتية كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.