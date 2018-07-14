بلجيكا ثالث العالم في المونديال 21 ولا عزاء لإنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 06:05 مساء


استحق المنتخب البلجيكي، الميدالية البرونزية والمركز الثالث في النسخة 21 من نهائيات كاس العالم لكرة القدم «روسيا 2018»، بعد فوزه اليوم على نظيره الإنجليزي بهدفين نظيفين.

تقد لمنتخب بلجبكا توماس مونييه في الدقيقية الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق تمريرة من جهة اليسار من اللاعب ناصر شاذلي الذي خرج مصابا خلال الشوط الأول، وأضاف إيدن هازارد الهدف الثاني، من تمريرة بينية من نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين في الدقيقة 82.

وأجرى مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، 5 تغييرات بالتشكيلة، لكن دون جدوى تهديفية، فيما قام روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بإجراء تغييرين فقط بمشاركة توماس مونييه العائد من الإيقاف ويوري تيلمانس.

ويلتقي غدًا الأحد منتخبا فرنسا وكرواتيا في صدام أوروبي قوي على ملعب لوجينكي بالعاصمة الروسية موسكو.

منتخب بلجيكا يحتفل بأحد هدفيه في مرمى إنجلترا 14 يوليو 2018 (الإنترنت)
هازارد لحظة تسديده كرة الهدف الثاني لبلجيكا (الإنترنت)
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