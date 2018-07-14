شاكيري يكشف سبب انتقاله لـ«ليفربول»

شاكيري «يمين» مع كلوب (صفحة ليفربول)

أعرب الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري، عن سعادته بالانضمام إلى «ليفربول»، قادمًا من «ستوك سيتي»، حيث قال: «سعيد حقًّا بوجودي هنا. إنه نادٍ هائل مع تاريخ كبير ولاعبين كبار ومدرب مذهل».

وواصل شاكيري: «كلاعب تريد دائمًا أن تكون في أعلى مستوى من كرة القدم. أردت الانضمام للفريق منذ سنوات لكن الصفقة لم تتم، وأنا سعيد جدًّا الآن، أريد التطور وأن ألعب مع الأفضل وأتوَّج بالبطولات، فمن أجل ذلك جئت إلى هنا».

من جانبه، أشاد المدرب الألماني لـ«ليفربول»، يورغن كلوب، بلاعبه الجديد، قائلاً: «يتمتع بالسرعة والنوعية. لديه شجاعة حقيقية للحصول على الكرة وتغيير مجرى الأمور. إنها أمور ضرورية لكي يلعب معنا».

وسبق أن أعلن نادي «ليفربول»، عبر موقعه الرسمي أمس الجمعة، تعاقده رسميًّا مع شاكيري من «ستوك سيتي»، وأجرى السويسري البالغ 26 عامًا الفحص الطبي الروتيني، قبل أن يوقع عقدًا «طويل الأمد»، دون تحديد مدته من قبل ناديه الجديد، لكن وسائل الإعلام الإنجليزية أشارت إلى أنه يمتد لخمسة أعوام.

وخاض شاكيري 92 مباراة مع «ستوك سيتي» خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي مع نهاية الموسم المنصرم.

ولعب شاكيري أساسيًّا في المباريات الأربع لبلاده سويسرا في مونديال روسيا، وسجل 21 هدفًا في 74 إجمالاً مع الفريق.

وبدأ شاكيري مشواره في بازل السويسري قبل أن يلعب في بايرن لموسمين ونصف الموسم منذ صيف 2012، وانتقل إلى إنتر ميلان ليلعب 6 أشهر قبل أن ينضم إلى ستوك في 2015.

وتوِّج شاكيري بالدوري ثلاث مرات مع بازل ومرتين مع بايرن الذي فاز معه أيضًا بدوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013.