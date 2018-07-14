كريستيانو يعود إلى مدريد فجأة منذ قليل

كريستيانو في المطار خلال رحلة سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت تقارير إخبارية إسبانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سريعا إلى العاصمة الإسبانية حيث مقر ناديه السابق ريال مدريد الذي صنع به المجد.

وجاءت عودة كريستيانو إلى مدريد بعد أن أنهى عطلته في اليونان وعاد إلى العاصمة الإسبانية ليودع أصدقاءه وإنهاء أموره الشخصية قبل الانتقال لنادي يوفنتوس الإيطالي بعدما رحل رسميا بعقد مع اليوفي لمدة 4 أعوام حتى 2022، وفقا لما نقلته وسائل التواصل الاجتماعي عبر جريدة «آس» الإسبانية.

وأكدت الجريدة أن كريستيانو هبط منذ ساعات قليلة في مدريد، اليوم السبت، حيث توجه إلى منزله في لافينكا، قبل السفر إلى مدينة تورينو الإيطالية الإثنين المقبل، وسيودع بعض من أصدقائه والعاملين في النادي، وبعض الشخصيات التي تعامل معها خلال السنوات الماضية.