إنفانتينو: مونديال 2018 في روسيا «أفضل كأس عالم على الإطلاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 11:31 صباحا
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الجمعة، أن مونديال روسيا 2018 الذي يختتم الأحد بمباراة نهائية بين فرنسا وكرواتيا، هو «أفضل كأس عالم على الإطلاق» مقارنة بالنسخ العشرين السابقة.

وقال إنفانتينو، وفق ما أوردت «فرانس برس»: «قبل أعوام قلت إن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في ملعب لوجنيكي بموسكو، حيث ستقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه تحية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده.

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