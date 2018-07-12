اكتشف.. لماذا ينتهي اســم معظم لاعبي كرواتيا بـ«إتش»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 09:53 مساء
نجما منتخب كرواتيا، بيرسيتش ومانزوكيتش يحتفلان بالفوز على إنجلترا (أرشيفية: الإنترنت)

 الظهور المشرف لمنتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم، ووصوله للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، وضع الدولة والشعب الكرواتي محل اهتمام عدد كبير من مختلف شعوب العالم.

وبرز في الأيام الآخيرة تساؤل الجماهير عن سبب نهاية الأسماء الكرواتية بحرف «إتش» «IC»، مثل إيفان بيريسيتش وماندجوكيتش، ولوكا مودرتش وكوفاسيتش.

الحكاية تكمن في أن الشعب الكرواتي وهو أحد شعوب الاتحاد اليوغسلافي مع صربيا والجبل الأسود وكوسوفو وسلوفينيا، يحرصون على تمجيد اسم الآباء والعائلة للحفاظ على أسماء عائلاتهم.

واتضح أن لفظ «إتش» يعني الصغير أوالخليفة، ما يعني أن مودرتش يعني خليفة لأب اسمه مودر، أو «مودر الصغير».

ويميل الشعب الكرواتي في أن يكون الاسم معبرًا عن تمجيد الأصول الأبوية والأجداد، وهنا يكونوا الأقرب لعادات دولة عربية هي موريتانيا التي تسبق الإسم بـ«ولد» وعلى سبيل المثال «محمد ولد ....» أي «محمد إبن ....».
 

 

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