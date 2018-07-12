ترتيب رونالدو بين قائمة أعلى الرواتب بعد انتقاله «الخيالي» ليوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 08:25 مساء
رونالدو «يمين» وبجواره ميسي ثم نيمار (أرشيفية: الإنترنت)

بالرغم من الراتب الخيالي الذي سيتقاضاه النجم البرتغالي، كرستيانو رونالدو، من «يوفنتوس» الإيطالي، إلا أنه لم يكن في صدارة قائمة أعلى الرواتب في دنيا كرة القدم.

وسيتقاضى هداف «ريال مدريد» التاريخي، راتباً قدره 35 مليون دولار سنويًّا بعد انتقاله لـ«السيدة العجوز» قبل أيام، وهو ما يعادل 510 آلاف دولار أسبوعيًّا، و96 ألف دولار يوميًّا، وفقًا لـ «سكاي نيوز».

وأصبح «الدون» في المركز الثالث في سلم أعلى الرواتب للاعبي كرة القدم، خلف النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ودخل ثلاثة لاعبين من الصين قائمة أعلى 10 رواتب، وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من البرازيل، واثنين من الأرجنتين وفرنسا، ولاعبًا واحدًا من البرتغال وتشيلي وألمانيا.

هنا قائمة الأعلى أجرًا في العالم:
1- الأرجنتيني ليونيل ميسي «برشلونة» الإسباني، براتب 53.5 مليون دولار سنويًّا.
2- البرازيلي نيمار «باريس سان جرمان» الفرنسي، براتب 42 مليون دولار سنويًّا.
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو «يوفنتوس» الإيطالي، براتب 35 مليون دولار سنويًّا.
4- التشيلي أليكسيس سانشيز «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، براتب 31 مليون دولار سنويًّا.
5- البرازيلي أوسكار «شانغهاي سيبغ» الصيني، براتب 27.9 مليون دولار سنويًّا.
6- الأرجنتيني إيزكويل لافيتزي «هيبي فورتيون» الصيني، براتب 26.8 مليون دولار سنويًّا.
7- الألماني مسعود أوزيل «أرسنال» الإنجليزي، براتب 24 مليون دولار سنويًّا.
8- البرازيلي هالك «شانغهاي سيبغ» الصيني، براتب 23.3 مليون دولار سنويًّا.
9- الفرنسي كيليان مبابي «باريس سان جرمان» الفرنسي، براتب 21 مليون دولار سنويًّا.
10- الفرنسي بول بوغبا «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، براتب 20.4 مليون دولار سنويًّا.
 

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