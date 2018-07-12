ترتيب رونالدو بين قائمة أعلى الرواتب بعد انتقاله «الخيالي» ليوفنتوس

رونالدو «يمين» وبجواره ميسي ثم نيمار (أرشيفية: الإنترنت)

بالرغم من الراتب الخيالي الذي سيتقاضاه النجم البرتغالي، كرستيانو رونالدو، من «يوفنتوس» الإيطالي، إلا أنه لم يكن في صدارة قائمة أعلى الرواتب في دنيا كرة القدم.

وسيتقاضى هداف «ريال مدريد» التاريخي، راتباً قدره 35 مليون دولار سنويًّا بعد انتقاله لـ«السيدة العجوز» قبل أيام، وهو ما يعادل 510 آلاف دولار أسبوعيًّا، و96 ألف دولار يوميًّا، وفقًا لـ «سكاي نيوز».

وأصبح «الدون» في المركز الثالث في سلم أعلى الرواتب للاعبي كرة القدم، خلف النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرازيلي نيمار، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ودخل ثلاثة لاعبين من الصين قائمة أعلى 10 رواتب، وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من البرازيل، واثنين من الأرجنتين وفرنسا، ولاعبًا واحدًا من البرتغال وتشيلي وألمانيا.