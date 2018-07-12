ريال مدريد يتذوق «الرشفة» الأولى من «مرارة» رحيل رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 06:32 مساء
كرستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)


تلقت استثمارات نادي ريال مدريد القائمة على وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضربة قوية بعد يوم فقط من الإعلان عن مغادرة الهداف التاريخي للنادي «الملكي» إلى يوفنتوس الإيطالي.

وحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن استثمارات ريال مدريد كانت قائمة على وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تتهافت عليه وسائل الإعلام وإعلانات استغلال الصور وربط اسمه بالمنتجات المختلفة.

وفي أول ردة فعل جماهيرية على قرار رحيل رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي، خرج نحو مليون متابع لحساب النادي عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر» بسبب انتقال الدون إلى البيانكونيري.

وكان حساب الريال يحتوي على أكثر من 31.97 مليون متابع ولكن سرعان ما بلغ 31.02 مليون متابع خلال 24 ساعة فقط من إعلان رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعادة ما يفضل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التعاقد مع نجوم كبار داخل النادي الملكي ولكن قبل التفكير فيما سيقدمونه للفريق فإنه يفكر في الأموال التي يمكن أن يجلبوها من خلال شهرتهم الواسعة حول العالم.

وسبق لبيريز أن ضم لويس فيغو وزين الدين زيدان وريكاردو كاكا وكريستيانو رونالدو ومسعود أوزيل خاميس رودريغيز وتوني كروس وغيرهم من الأسماء التي تمثل وجودها قوة استثمارية كبيرة تساهم في دعم النادي ماديًا عن طريق مبيعات القمصان وحقوق استغلال الصور.
 

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