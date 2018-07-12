صفقة رونالدو مع «اليوفي» تنذر بمستقبل أفضل لمحمد صلاح مع «الليفر»

محمد صلاح (أرشيفية: الإنترنت)



كشفت جريدة «سبورت» الإسبانية، أن مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، قد يكون اقترب من الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وذكرت الصحيفة، أن نادي ليفربول مستعد لدفع 90 مليون يورو، لضم ديبالا الذي سيكون مستعدًا، خاصة بعد قدوم النجم كريستيانو رونالدو،إلى يوفنتوس، ما سيجعل بقاء ديبالا في صفوف «السيدة العجوز» صعبًا لأن ذلك يعني تراجعه إلى الصفوف الخلفية بعد أن كان الفتى المدلل بالنادي الإيطالي، وفقًا لـ«يورو سبورت».

ودعمت الصحيفة مقالها، من خلال تحليل، مفاده، أن مهارات وإمكانيات ديبالا الذي جدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2022، ستتناسب مع خطط المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب، والذي يسعى إلى تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم، حيث سيمثل اللاعب الأرجنتيني أفضل عون للنجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس عام 2010 قادمًا من باليرمو مقابل 40 مليون يورو، وفرض نفسه نجمًا للنادي الإيطالي، قبل أن يتعاقد الأخير مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو.

