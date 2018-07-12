حكومة كرواتيا ترتدي زي المنتخب في اجتماعها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:58 مساء
وزراء حكومة كرواتيا يجتمعون بزي المنتخب 12 يوليو 2018 (سكاي نيوز)

بقمصان المنتخب الوطني.. عقد وزراء حكومة كرواتيا جلسة، اليوم، احتفالاً بفوز منتخب بلادهم على إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس العالم بروسيا.

وفازت كرواتيا على إنجلترا 2-1 في موسكو الأربعاء، لتصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، حيث ستواجه فرنسا يوم الأحد المقبل، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

من جانبه، قال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش في بداية جلسة الحكومة: «ما حدث أمس في موسكو هو أفضل دعاية ممكنة لبلادنا على المستوى الدولي، إن هذا نجاح لبلد صغير ذي قلب كبير»، وفق ما نقلت «رويترز».

وكان بلينكوفيتش حضر مباراة أمس، كما سبق لرئيسة البلاد، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، حضور مباراة ربع النهائي أمام روسيا.

ويتوقع أن تحضر كيتاروفيتش المباراة النهائية بالزي الكرواتي، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد.

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