إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن عمال ​شركة فيات​ للسيارات دخولهم في إضراب بسبب انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، والذي تقوم الشركة برعايته.

وقال عمال فيات في بيانهم، حسب النشرة الرياضية، الأربعاء: «أمام عدم المساواة لا يمكن إلا الإضراب فمن غير المقبول أن يتم في الوقت نفسه الذي تطلب فيه الشركة من العمال أن يقدموا تضحيات اقتصادية أن تقوم بصرف الملايين لشراء لاعب كرة قدم».

وأضاف البيان: «يقال لنا دائمًا إن الفترة صعبة وفي الوقت الذي يقوم فيه العمال وأسرهم بالضغط على مصاريفهم تقوم الشركة بصرف أموال طائلة على شخص واحد.️ هل هذا عادل؟ هل من العدل أن يقبض شخص الملايين وآلاف الأسر غير قادرة على تكملة العيش حتى منتصف الشهر؟️ لكل هذه الأسباب تقرر الدخول في إضراب من يوم الأحد ١٥ يوليو ولمدة يومين».