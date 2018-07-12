نجم كرواتيا يفرض سيرة كريستيانو بعد الوصول لنهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:32 صباحا
لوكا مودريتش وكريستيانو مع ريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب قائد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، لوكا مودريتش، عن أسفه لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني، متمنيًا له حظًا طيبًا في المستقبل.

وقال مودريتش عقب فوز كرواتيا، لأربعاء 2-1 على إنجلترا، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا: «كنت أرغب في أن يبقى لأن كريستيانو لاعب فريد».

وأضاف: «من المؤلم أن يرحل، الآن حان وقت تقديم الشكر له على كل ما قدمه لريال مدريد وأتمنى له حظًا طيبًا ولكن ليس عندما يلعب أمام ريال مدريد».

وكان ريال مدريد أعلن الثلاثاء رحيل نجمه الأول بعد 10 سنوات ناجحة قضاها معه، حصل خلالها على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

وانتقل رونالدو (33 عامًا)، الفائز بالكرة الذهبية في الموسم الماضي، إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو، ويرى البعض أن رونالدو اتخذ قرار الرحيل عن ريال مدريد بسبب خلافات تجمعه برئيس النادي فلورينتينو بيريز.

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