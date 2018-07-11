كرواتيا «تخطف» التاريخ من إنجلترا وتلتقي فرنسا في نهائي المونديال

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوجنيكي، في إطار منافسات نصف نهائي مونديال روسيا 2018.

كان المنتخبان تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، حيث تقدمت إنجلترا مبكرًا بهدف حمل توقيع المدافع كيران تريبير في الدقيقة الخامسة، بعدما نفذ ركلة ثابتة ببراعة، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى لحارس منتخب كرواتيا، وأشعل الكرواتي إيفان بيريسيتش مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإنجليزي في الدقيقة 68 بتسجيله هدف التعادل، قبل أن يصنع بيريستش تمريرة قاتلة من خلف مدافعي إنجلترا إلى ماريو ماندجوكيتش ليسجل هدف التقدم والفوز والتأهل للنهائي لأول مرة في تاريخ بلاده كرواتيا.

تشكيلة إنجلترا:

بيكفورد، والكر، ستونز، ماغواير، تريبر، يونغ، هيندرسون، ديلي الي، لينغارد، ستيرلينغ، كين.

شكيلة كرواتيا:

سوباسيتش، فيرساليخو، فيدا، لوفرين، سترينيتش، راكيتيتش، بروزوفيتش، مودريتش، بيرسيتش، ريبيتش، ماندزوكيتش.

يذكر أن المنتخبين التقيا بعدما صعدت كرواتيا على حساب روسيا بفضل ركلات الترجيح، بينما فازت إنجلترا على السويد بثنائية نظيفة في ربع النهائي.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب كرواتيا مع فرنسا الذي بلغ النهائي، عقب فوزه على بلجيكا أمس بهدف دون رد، يوم الأحد المقبل في نهائي المونديال.