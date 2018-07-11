مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين

النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا (أرشيفية : الإنترنت)

خرج النجم الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا بتصريحات جديدة، اليوم الأربعاء، شملت رأيه الصريح في منتخب بلاده، قائلاً عبر الإذاعة في فنزويلا: «ربما لم نر الكثير من المهارات الفردية في هذا المونديال، ولكننا رأينا بعض الفرق التي رغبت في إثبات أنها تملك هذه المهارات، قبل المونديال لم يكن يحدوني أي أمل بشأن الأرجنتين، بسبب كل ما كان يرويه الفتيان وكل ما لمسته أنا شخصيًا داخل المعسكر».

وأشار مارادونا إلى أهم اللاعبين من أصحاب المهارات الفردية الكبيرة في المونديال، وجاء على رأس اختياراته الفرنسي مبابي يليه مواطنه أنطوان غريزمان ثم البلجيكيان إيدن هازارد وروميلو لوكاكو، وفقًا لما تناقلته وكالات الأنباء المختلفة.

وأكمل مارادونا قائلاً: «مبابي يروق لي كثيرًا، أعتقد أنه أبرز نجوم المونديال، وأعتقد الشيء نفسه بالنسبة لغريزمان، وهناك أيضًا هازارد ولوكاكو».