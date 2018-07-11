60 مليون إسترليني تشعل حماس محرز مع السيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 يوليو 2018, 10:56 صباحا
محرز لحظة التوقيع لمانشستر سيتي (إنترنت)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي عبر بيان له على موقعه الإلكتروني الثلاثاء تعاقده مع اللاعب الجزائري بفريق ليستر سيتي رياض محرز لمدة خمسة مواسم مقبلة في صفقة قدرت بـ60 مليون إسترليني.

ووقع محرز (27 عاما) عقدا مع «السيتيزنز» بعدما اختار ارتداء القميص رقم 26، وسبق للمهاجم الجزائري أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي في 2016، مؤكدا أن السيتي هو النادي الذي يشعر بأنه يوفر له فرصة الفوز بالألقاب وكذلك البيئة التي يمكن أن يتطور فيها على المستوى الفردي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وجاء في البيان ذاته أن اللاعب الجزائري صرح بأن المدرب الإسباني للفريق بيب غوارديولا ملتزم بلعب كرة القدم الهجومية، وهو الأمر الممتاز بالنسبة له.

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