اللجنة الأولمبية تقتحم معوقات المشاركة الليبية في أفريقية الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 10:38 مساء
من اجتماع اللحنة المكلفة من الأولمبية مع مندوبي الاتحادات 10 يوليو 2018 (بوابة الوسط)

قدمت الاتحادات الرياضية الليبية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة للشباب المقرر لها في الجزائر، كل المعوقات التي تعترضهم، إلى اللجنة المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الليبية للإعداد لدورة الألعاب الأفريقية.

 وناقش الاجتماع الذي عقد على مدار اليومين لماضيي، العراقيل التي تواجه الاتحادات والتشاور حول الأمور التي تهم الرياضيين المشاركين بالبطولة.

وتشارك اللجنة الأولمبية الليبية في البطولة التي ستحتضنها الجزائر في الفترة من 18 إلى 28 من شهر يوليو الجاري، بـ 16 لعبة تابعة لخمسة عشر اتحادا رياضيا، بعد تعذر مشاركة اتحادي ألعاب القوى والملاكمة، لأسباب فنية.

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