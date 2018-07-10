فرنسا إلى نهائي المونديال وبلجيكا تخسر الحلم

نجوم منتخب فرنسا يحتفلون بالتأهل إلى نهائي كأس العالم بفرنسا 10 يوليو 2018 (الإنترنت)



تأهل المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم، بفوزه اليوم على بلجيكا بهدف نظيف سجله صامويل أومتيتي، في الدقيقة 51 من زمن المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم على ملعب كريستوفسكي.

وأكد المنتخب الفرنسي تفوقه وصعد إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهذا هو الظهور الثالث للمنتخب الفرنسي طوال تاريخه المونديالي بعد الأول عام 1998 عندما حصد اللقب والثاني عام 2006 عندما حل في المركز الثاني خلف إيطاليا.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة كرواتيا وإنجلترا غدًا ليعرف شريكه في المباراة النهائية التي سيتعامل معها على أمل تكرار إنجاز 1998 عندما حققت اللقب على أرضها، فيما خسرت بلجيكا إنجاز وصولها للنهائي للمرة الأولى في تاريخها.

واختار روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، موسى ديمبلي بشكل مفاجئ ليحل بديلاً للموقوف توماس مونييه، بينما عاد بليز ماتودي لخط وسط فرنسا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة في شوطيها، ولم تكن المواجهة سهلة أبدا على الفرنسيين، الذين اصطدموا بتنظيم صلب من منتخب بلجيكا .

على الجهة الأخرى، فشل منتخب «الشياطين الحمر» في التسجيل للمرة الأولى في هذه البطولة، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لإيدن هازارد وكيفن دي بروين، إلا أن خط الدفاع الفرنسي وحارسه هوغو لوريس وقفوا سدا منيعا في الشوط الثاني.

وخاض المنتخب الفرنسي بنفس تشكيلة مباراة دور الـ16، وهو:

حارس المرمى: هوغو لوريس، للدفاع: بينجامين بافار، رافاييل فاران، سامويل أومتيتي، لوكاس هيرنانديز، للوسط: نغولو كانتي، بول بوغبا، بليس ماتويدي، للهجوم: أنتوان غريزمان، كليان مبابي، أوليفييه جيرو.

أما منتخب بلجيكا فلعب بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: تيبو كورتوا، للدفاع: يان فيرتونغن، فنسنت كومباني، توبي ألديرفيريلد، للوسط: ناصر شاذلي، موسى ديمبيلي، أكسيل فيتسل، مروان فيلايني، للهجوم: كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو، أيدن هازارد.

مبابي «يسار» قاد الهجوم الفرنسي أمام \فاع بلجيكا 10 يوليو 2018 (الإنترنت)