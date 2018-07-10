كلمة رونالدو الوداعية لجماهير الريال

رونالدو بصحبة الكرات الذهبية الخمس التي حققها (أرشيفية: الإنترنت)

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تسجيل كلمة على الموقع الرسمي للنادي الملكي، موجهة إلى جماهير النادي في كافة الأنحاء.

وجاء في كلمة الهداف التاريخي للريال في مناسبة إعلان انتقاله الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي:

«هذه السنوات في ريال مدريد، وفي مدينة مدريد، ربما كانت أسعد سنوات حياتي.. ليس لدي سوى مشاعر الامتنان العظيمة لهذا النادي، لهذه الهواية ولهذه المدينة، ولا يسعني إلا أن أشكرهم جميعًا على الحب والعاطفة التي تلقيتها.. ومع ذلك أعتقد أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، وهذا هو السبب في أنني طلبت من النادي قبول انتقالي، وأنا أطلب من الجميع، وخاصة أتباعنا، أن يفهموني.. لقد كانوا رائعين تمامًا لمدة 9 سنوات، لقد كانوا 9 سنوات فريدة من نوعها، لقد كان هذا وقتًا ممتعًا بالنسبة لي، مليئًا بالتفكير، ولكن أيضًا بجد لأن ريال مدريد كان مطلبًا مرتفعًا جدًّا، لكنني أعلم جيدًا أنني لن أنسى استمتعت بكرة القدم هنا بطريقة فريدة من نوعها».

وأضاف أيضًا: «لقد كان لدي فريق رائع في الميدان وفي غرفة الملابس، لقد شعرت بدفء الحشد المذهل، وكنا قد فزنا بـ 3 بطولات على التوالي و 4 أبطال في 5 سنوات. ومعهم أيضًا، على المستوى الفردي، أشعر بالرضا بعد الفوز بـ 4 كرات ذهبية و 3 أحذية ذهبية، وكل ذلك خلال فترة وجودي في هذا النادي الهائل وغير العادي.. كما فاز ريال مدريد بقلبي، وعائلتي، لذلك أكثر من أي وقت مضى أريد أن أقول شكرًا: أشكر النادي، الرئيس والمديرين وزملائي، وجميع الفنيين والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي والعاملين.. والشكر أيضًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم، خلال هذه السنوات التسع التقيت لاعبين كباراً، أرسل لهم احترامي وتقديري».



وجاء في كلمات رونالدو: «لقد انعكس ذلك عليّ كثيرًا، وأنا أعلم أنه حان الوقت لدورة جديدة. أذهب ولكن ساظل متعايشًا في هذا القميص، وهذا الدرع وسانتياغو برنابيو، أينما كنت.. شكرًا لكم جميعًا».