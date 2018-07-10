بيان رسمي لريال مدريد يسدل فيه الستار على «حكاية» النجم رونالدو

رونالدو يقميص الريال ويحمل كأس دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، بيانًا كشف فيه كل ما يخص انتقال هداف الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس.

وجاء في البيان الرسمي:

«اليوم، يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم والذي شهد أحد أكثر الأوقات تألقًا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية.. إلى جانب الألقاب الغزيرة، حقق الجوائز والانتصارات التي تحققت في الملاعب خلال هذه السنوات التسع، كان كريستيانو رونالدو مثالاً على التفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتحسين.. كما أصبح أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد مع 451 هدفًا في 438 مباراة، في المجموع 16 لقبًا، بما في ذلك 4 كؤوس أوروبية، 3 منها متتالية و4 في المواسم الخمسة الماضية. على أساس فردي، مع قميص ريال مدريد، فاز بـ 4 كرات ذهبية، و 2 The Best، و 3 Gold Boots، من بين العديد من الجوائز الأخرى.. بالنسبة لريال مدريد، سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة وإشارة فريدة للأجيال القادمة.. ريال مدريد سيكون دائمًا منزلك».