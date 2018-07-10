بيان رسمي لريال مدريد يسدل فيه الستار على «حكاية» النجم رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 06:08 مساء
رونالدو يقميص الريال ويحمل كأس دوري الأبطال (أرشيفية: الإنترنت)

نشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، بيانًا كشف فيه كل ما يخص انتقال هداف الفريق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس.

وجاء في البيان الرسمي:
«اليوم، يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم والذي شهد أحد أكثر الأوقات تألقًا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية.. إلى جانب الألقاب الغزيرة، حقق الجوائز والانتصارات التي تحققت في الملاعب خلال هذه السنوات التسع، كان كريستيانو رونالدو مثالاً على التفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتحسين.. كما أصبح أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد مع 451 هدفًا في 438 مباراة، في المجموع 16 لقبًا، بما في ذلك 4 كؤوس أوروبية، 3 منها متتالية و4 في المواسم الخمسة الماضية. على أساس فردي، مع قميص ريال مدريد، فاز بـ 4 كرات ذهبية، و 2 The Best، و 3 Gold Boots، من بين العديد من الجوائز الأخرى.. بالنسبة لريال مدريد، سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة وإشارة فريدة للأجيال القادمة.. ريال مدريد سيكون دائمًا منزلك».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إيبولا المنيهوت».. فيروس يهدد الأمن الغذائي
علوم وتكنولوجيا
عاجل: «الزعيم» يقسو على الكرة الليبية ويرفض انضمام لاعبيه للمنتخب
رياضة محلية
تقرير: كأس العالم في ليبيا يحارب الهموم
رياضة محلية
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا