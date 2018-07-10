رسميًّا .. كريستيانو رونالدو ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 05:51 مساء

أكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، إتمام صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، بعد موافقة الناديين على شروط الانتقال بالكامل.

وقال موقع «سكاي سبورتس» إن يوفنتوس وريال مدريد اتفقا على انتقال رونالدو للأول مقابل ما يقرب من 118 مليون يورو، فيما قالت مصادر أخرى إن القيمة النهائية تبلغ 100 مليون يورو.

وبذلك ينهي رونالدو رحلة استمرت 9 مواسم مع «النادي الملكي»، ليبدأ مغامرة جديدة في إيطاليا مع حامل لقب الدوري الإيطالي.

وأصبح رونالدو «33 عامًا» أول لاعب يلعب بصفوف أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

واكتملت الصفقة بعد أيام من اجتماع خاص بين وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديس، ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، الأربعاء، في اليونان، حيث تم الاتفاق خلاله على التفاصيل.

 

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