بعد قليل.. ثنائيات «الإبداع» تملك مفاتيح السعادة في «دربي» فرنسا وبلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 04:15 مساء
لوحة تقدم نجوم المنتخبين الفرنسي والبلجيكي في نمط ساخر قبل لقاءهما اليوم 10 يوليو 2018 (روسيا اليوم)

سيكون ملعب «كريستوفسكي» في مدينة سان بطرسبورغ، اليوم الثلاثاء، مسرحا لمباراة على صفيح ساخن بين منتخبي فرنسا وبلجيكا، وذلك ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وسيطلق الحكم الأوروغوياني، أندريس كونيا، صافرة بداية هذا اللقاء المرتقب بين منتخبي فرنسا «الديوك»، وبلجيكا «الشياطين الحمر»، في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة. 

وتأهل منتخب «الديوك» الفرنسية، بطل مونديال فرنسا 1998، إلى المربع الذهبي، على حساب منتخب بلاد حكم هذه المباراة، الأوروغواي، بفوزه عليه بهدفين من دون رد، بينما بلغ منتخب بلجيكا هذا الدور على  حساب نظيره البرازيلي، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.

ثنائيات حاسمة من داخل مباراة اليوم بين فرنسا وكرواتيا، هناك عدد من المنافسات الثنائية التي ستكون لها دور كبير في حسم نتيجة المباراة، ونستعرضها فيما يلي:

ديشامب ومارتينيز
سيسعى كل من ديديه ديشامب، وروبرتو مارتينيز، المديران الفنيان لمنتخبي فرنسا وبلجيكا، لإثبات قدرة كل منهما على حساب الاَخر، عن طريق مخططات وتكتيكات قادرة على إبطال مفعول نقاط القوة في الفريق الآخر، وتفعيل مكامن خطورة فريقه، لتحقيق الفوز والتأهل لنهائي البطولة الأكبر في العالم.

هوجو وكورتوا
- هوجو لوريس، حارس المنتخب الفرنسي، وتيبوا كورتوا، حارس مرمى بلجيكا، سيكون لهما دورًا كبيرًا في لقاء اليوم، فالبلجيكي كورتوا، كان العنصر الأبرز في فريقه، خلال مباراة الدور ربع النهائي أمام البرازيل، وقاد الشياطين الحمر، لتحقيق فوز تاريخي.

على الجانب الآخر، أثبت لوريس، أنه سبب كبير في تأهل فرنسا إلى هذا الدور قبل النهائي، بعدما تألق أمام الأوروغواي، ونجح في الخروج بشباكه نظيفة.

هازارد ومبابي
لن يغيب عن مخرج المباراة اليوم، وضع كاميرا خاصة لكل من إيدين هازارد نجم بلجيكا، وكيليان مبابي الموهبة الفرنسية، لمراقبة ما هو متوقع من كل منهما في إحداث الفارق الهجومي على الفريق الآخر،وقيادة منتخب بلاده نحو تحقيق المجد والتأهل لنهائي المونديال.

دي بروين وبوجبا
مباراة اليوم ستتحكم في سيرها عقولاً مدبرة لسيناريو اللقاء، ففي فرنسا سيكون «عقل» بول بوغبا في مواجهة المفعل الأول لمخططات بلجيكا، كيفن دي بروين 

 

 

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