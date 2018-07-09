مدينة عربية تحتضن كأس السوبر الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 09:06 مساء
من مباراة سابقة بين برشلونة وإشبيلية (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، عن مكان إقامة مباراة كأس السوبر الإسبانية بين برشلونة بطل الدوري والكأس، وإشبيلية وصيف المسابقة الثانية،  في 12 أغسطس المقبل.

وأكدت إدارة «الليغا» أن المباراة التي عادة ما تقام بنظام الذهاب والإياب، ستقام هذه السنة «بشكل استثنائي بمباراة واحدة، على أرض محايدة»، وستستضيف هذه النسخة مدينة طنجة المغربية، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وتجمع المباراة سنويا بين بطلي الدوري وكأس الملك، وبما أن النادي الكتالوني حقق الثنائية، فسيواجه وصيفه في مسابقة الكأس.

وسبق لملعب طنجة أن احتضن، العام الماضي، نهائي كأس السوبر الفرنسية، الذي جمع موناكو بطل الدوري وباريس سان جيرمان. كما استقبل نهائي كأس الأبطال الفرنسي عام 2011، بين أولمبيك مرسيليا وليل.

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