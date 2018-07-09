توقعات مورينيو = صفر

جوزيه مورينيو وهو يعرض تنبؤاته بنتائج مباريات المونديال (أرشيفية: الإنترنت)

شنّ عدد وافر من الجماهير الكروية في كافة أنحاء العالم، هجومها اللفظي على المدرب البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو بشأن توقعاته للمنتخبات المتأهلة إلى الأدوار النهائية في مونديال روسيا 2018 .

وأبدت الجماهير سخريتها على تنبؤات مورينيهو التي كان يعلنها على شاشة قناة «R T» عشية المباريات، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وضمن تهكم الجماهير، أنها كانت تتهم مورينيو بمشاهدة مباريات مختلفة عما يشاهده الناس، الأمر الذي أكده بنفسه خلال «تنبؤات المونديال».

وتوقع مورينيو فوز إسبانيا على روسيا، والبرتغال على الأوروغواي، كما توقع تأهل نيجيريا والسنغال إلى دور الـ 16 وهو ما لم يحدث.

وفي الأدوار النهائية، توقع تأهل البرتغال إلى نصف النهائي على حساب فرنسا. كما تنبأ بفوز البرازيل على إنجلترا في دور الربع نهائي، وألمانيا على بلجيكا.

مما يعني أن الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي «حسب مورينيو» هي: البرتغال - الأرجنتين - البرازيل - ألمانيا، بينما لم يتأهل أي منها إلى نصف النهائي إذ وصلت كل من إنجلترا وكرواتيا وفرنسا وبلجيكا.

جدير بالذكر أن مورينيو لم يظهر مجددًا على القناة التليفزيونية الروسية ليتوقع الفريقين طرفي النهائي، واكتفى بهذا الحد،.