الجماهير ترشق حافلة لاعبي منتخب البرازيل بـ«البيض الفاسد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 يوليو 2018, 07:57 مساء
حافلة لاعبي منتخب البرازيل معترض من بعض الجماهير التي رشقته بالبيض (أرشيفية: الإنترنت)

اعترض عدد من الجماهير، حافلة لاعبي المنتخب البرازيلي لدى وصولها إلى البلاد عقب خروج «السيليساو» من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018 أمام بلجيكا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية عبر مقطع فيديو، قالت إنه أظهرت اللقطات أشخاصًا يرشقون الحافلة بـ«وابل» من البيض «الفاسد»، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ورغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى قدرة المنتخب البرازيلي على المضي قدمًا في البطولة العالمية، إلا أن المنتخب البلجيكي حقق انتصارًا كبيرًا على البرازيل بنتيجة 2-1 وتأهل إلى النصف نهائي لمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء.

وكان البرازيليون يعوّلون على النجم نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم، إلا أن الأخير خيّب الآمال بأداء عادي وواجه سيلًا من الانتقادات بسبب كثرة التباكي والسقوط غير المبرر في بعض الحالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاريخ والجغرافيا والمستقبل يلهبون موقعة فرنسا وبلجيكا.. غدًا
رياضة عالمية
«الآثار الليبية» تنظم معرضًا للقطع المستلمة والمسترجعة
ثقافة وفن
رئيس البرلمان الأوروبي: لابد من عودة الموانئ النفطية للعمل بشكل كامل
ليبيا
تازربو والكفرة تبدآن موسم جني ثمار المانجو
ليبيا
شاهد فيديو يبرز غناء واحتفال رئيسة كرواتيا مع اللاعبين بعد المباراة
رياضة عالمية
أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية
رياضة عالمية
بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجنب آلام الظهر مع هذه النصائح