الجماهير ترشق حافلة لاعبي منتخب البرازيل بـ«البيض الفاسد»

حافلة لاعبي منتخب البرازيل معترض من بعض الجماهير التي رشقته بالبيض (أرشيفية: الإنترنت)

اعترض عدد من الجماهير، حافلة لاعبي المنتخب البرازيلي لدى وصولها إلى البلاد عقب خروج «السيليساو» من الدور ربع النهائي لكأس العالم 2018 أمام بلجيكا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «آس» الإسبانية عبر مقطع فيديو، قالت إنه أظهرت اللقطات أشخاصًا يرشقون الحافلة بـ«وابل» من البيض «الفاسد»، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

ورغم أن كل التوقعات كانت تشير إلى قدرة المنتخب البرازيلي على المضي قدمًا في البطولة العالمية، إلا أن المنتخب البلجيكي حقق انتصارًا كبيرًا على البرازيل بنتيجة 2-1 وتأهل إلى النصف نهائي لمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء.

وكان البرازيليون يعوّلون على النجم نيمار دا سيلفا أغلى لاعب في العالم، إلا أن الأخير خيّب الآمال بأداء عادي وواجه سيلًا من الانتقادات بسبب كثرة التباكي والسقوط غير المبرر في بعض الحالات.