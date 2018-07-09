غدًا في نصف نهائي المونديال: ثلث منتخبي بلجيكا وفرنسا من أصول عربية

في الوقت الذي ودعت فيه المنتخبات العربية منافسات مونديال روسيا مبكرًا، إلا أن هناك 7 لاعبين جذورهم عربية سيلعبون في منافسات الدور نصف النهائي للبطولة، لكن بشعارات منتخبات أجنبية، وتحديــدًا في منتخبي بلجيكا وفرنسا.

ويمثل اللاعبون السبعة ثلث لاعبي المنتخبين «بلجيكا وفرنسا» عندما يلتقيان غدًا في المربع الذهبي، وهم:

1- ناصر الشاذلي.. بلعب لمنتخب بلجيكا، وهو بلجيكي من أصول مغربية ويحمل الجنسيتين، وهو من مواليد الثاني من أغسطس عام 1989،، ويلعب في مركز الوسط.

2- مروان فيلايني.. يلعب في منتخب بلجيكا، وولد مروان عبد اللطيف فيلايني في الـ22 من نوفمبر عام 1987 في مدينة إيتربيك، إقليم بروكسل عاصمة بلجيكا، وهو لأب مغربي وأم جزائرية، ويتميز مروان بأسلوب لعبه وقدرته على اللعب في مختلف مناطق الملعب.

3- دريس ميرتنز.. يلعب لمنتخب بلجيكا، وولد ميرتنز في السادس من مايو عام 1987 في مدينة ليفين في بلجيكا، وهو لاعب بلجيكي من أصول مغربية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي أندرلخت للشباب، ويلعب حاليًا لنادي نابولي الإيطالي.

4- عادل رامي.. يلعب لمنتخب فرنسا، وولد رامي في الـ27 من ديسمبر عام 1985 في باستيا الفرنسية، وهو لاعب فرنسي من أصول مغربية، يشغل مركز المدافع، ويلعب حاليًا في نادي مارسيليا، حيث انتقل إليه صيف عام 2017 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

5- نبيل فقير.. يلعب لمنتخب فرنسا، وولد نبيل فقير في الـ18 من يوليو عام 1993 في مدينة ليون الفرنسية، وهو لاعب فرنسي من أصول جزائرية، فوالداه جزائريان هاجرا إلى فرنسا عام 1992، ويلعب حاليًا مع نادي ليون الفرنسي.

6- عثمان ديمبيلي.. بلعب لمنتخب فرنسا، وولد عثمان في الـ15 من مايو عام 1997، من أب مالي وأم موريتانية، ويلعب عثمان في مركز الجناح ويدافع حاليًا عن ألوان نادي برشلونة الإسباني.

7- كيليان مبابي.. يلعب لمنتخب فرنسا، وولد كيليان في بوندي إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في الـ20 من ديسمبر 1998، والده من أصول كاميرونية، ووالدته من جذور جزائرية، ويلعب كليان في مركز الهجوم والجناح مع نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، ويعد أحد المواهب التي يتنبأ لها الجميع بمستقبل عظيم في كرة القدم الأوروبية والعالمية.