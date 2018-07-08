شاهد فيديو يبرز غناء ورقص رئيسة كرواتيا في غرفة ملابس اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 10:14 مساء
رئيسة كرواتيا تتوسط لاغبي منتخب بلادها في احتفالهم بغرفة الملابس عيق الفوز على روسيا (الإنترنت)

حرصت رئيسة دولة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش على التوجه إلى غرفة ملابس اللاعبين ورقصت معهم احتفالًا بتحقيق فوز المنتخب الكرواتي على منافسه الروسي وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن رئيسة كرواتيا تحرص دائما على الاحتفال الخاص مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاح.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد أن حقق الفوز على منتخب روسيا، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب فيشت الأولمبي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة المقام حاليًا في روسيا، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

 وبادر المنتخب المنتخب الروسي بالتسجيل في الدقيقة 31 عن طريق تشيريشيف، وأدرك كراماريتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي، في الدقيقة 39، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 101 سجل دوماجوف فيدا الهدف الثاني للكروات، ثم عدل النتيجة ماريو فيرناندس هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليلجأ إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الكرواتي لصالحه.

 



 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تعيين «وليامز»: ماذا تخبئ الأجندة الأميركية لليبيين؟
ليبيا
محمود جبريل: «تزوير واسع النطاق» في الرقم الوطني.. ونزاهة الانتخابات في خطر
ليبيا
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة لدبس الرمان