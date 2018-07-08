شاهد فيديو يبرز غناء ورقص رئيسة كرواتيا في غرفة ملابس اللاعبين

حرصت رئيسة دولة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش على التوجه إلى غرفة ملابس اللاعبين ورقصت معهم احتفالًا بتحقيق فوز المنتخب الكرواتي على منافسه الروسي وتأهلهم لنصف نهائي كأس العالم.

وذكرت بعض الصحف الأجنبية أن رئيسة كرواتيا تحرص دائما على الاحتفال الخاص مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز في كل مباراة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في تحقيق النجاح.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد أن حقق الفوز على منتخب روسيا، بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب فيشت الأولمبي، ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة المقام حاليًا في روسيا، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين.

وبادر المنتخب المنتخب الروسي بالتسجيل في الدقيقة 31 عن طريق تشيريشيف، وأدرك كراماريتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي، في الدقيقة 39، وذهبت المباراة للأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 101 سجل دوماجوف فيدا الهدف الثاني للكروات، ثم عدل النتيجة ماريو فيرناندس هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليلجأ إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الكرواتي لصالحه.