الاتحاد الأفريقي ينفذ «مذبحة» للحكام «الفاسدين»

مساعد الحكم الكيني، ماروا رانغ، تم شطبه بعد الرشوة (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الحكم الدولي الليبي السابق، وحيد صالح، أن اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أصدرت أمس، عددًا من أحكامها العقابية بشأن من اعتبرتهم من الحكام المتهمين بـ«الفساد الرياضي».

وقررت اللجنة شطب مساعد الحكم الكيني، ماروا رانغ «Marwa Range» مدى الحياة، وهو الذي أُختير ضمن قائمة حكام مونديال روسيا، قبل أن يتم تصويره وهو يتسلم رشوة بقيمة 600 دولار.

معاقبة الحكم البوركيني، بوكاري أودراوغو «Boukari Ouedraogo» بحرمانه 5 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة الحكم الإيفواري، دينيس ديمبلي «Denis dembele» بحرمانه 6 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم الإيفواري، ماريوس تان «Marius Tan» بحرمانه سنتين من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم الإيفواري، جوهو بي «Bi Valere Gouho» بحرمانه لسنتين من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة الحكم الإيفواري، أبو كولوباي «Abou Coulibay» بحرمانه 2 سنتين من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم الغامبي، جالو إبريما «Jallow Ibrima» بحرمانه 10 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم المالي، موريبا ديكيتا «Moriba Diakite» بحرمانه 5 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم الموريتاني، ديمبا بوبيو «Demba Boubou» بحرمانه 5 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة مساعد الحكم مامان أوسيني «Maman Ousseini» من النيجر، بحرمانه 5 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

معاقبة الحكم التوغولي، يانيسو بابو «Yanissou Bebou» بحرمانه 10 سنوات من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

