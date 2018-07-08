أقوى مقاتل في العالم يسقط بالقاضية

المقاتل الأميركي ستيبي ميوتشيتش، أمام مواطنه دانييل كورميه 8 يوليو 2018 (روسيا اليوم)

خسر بطل العالم للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الثقيل، المقاتل الأميركي ستيبي ميوتشيتش، أمام مواطنه دانييل كورميه، بطل العالم للوزن ما دون 93 كلغ، اليوم الأحد.

وتلقى ستيبي ميوتشيتش ضربة قوية في نهاية الجولة الأولى سقط على إثرها على أرض الحلبة، وأضاف دانييل كورميه عدة لكمات أخرى قبل أن يوقف الحكم المواجهة معلنًا فوز الأخير بالضربة القاضية، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وحقق دانييل كورميه (39 عامًا) انتصاره الـ 21 في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة حتى الآن، بينما انتهى نزال من دون نتيجة.، وأصبح ثاني مقاتل في تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، يحمل حزامين في وزنين مختلفين في آن واحد، بعد النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، الذي حمل حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وفيما يتعلق بالمقاتل ستيبي ميوتشيتش، الكرواتي الأصل، فكان قد دخل تاريخ رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) من أوسع أبوابه، كأول بطل في الوزن الثقيل لمنظمة (UFC) يدافع عن لقبه أكثر من مرتين.

ودافع ستيبي ميوتشيتش، الذي يعمل في إطفاء الحرائق، آخر مرة عن لقبه، يوم الأحد 21 يناير الماضي، بفوزه على "المفترس" فرانسيس نغانو، الكاميروني الأصل والفرنسي الجنسية، وصاحب أثقل لكمة في العالم، بحسب بيانات أحد المختبرات الأمريكية الحديثة، في النزال الذي جمعهما في بوسطن الأمريكية، ضمن دورة "UFC 220".

وتجرع ستيبي ميوتشيتش (35 عامًا)، مراراة الهزيمة الثالثة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 18 انتصارًا، منها 13 بالضربة القاضية، وواحدة بالاستسلام، و4 بالنقاط.

يذكر أن دانيل كورنيه فقد لقب بطل العالم للفنون القتالية المختلطة، للوزن ما دون 93 كلغ، إثر هزيمته أمام مواطنه جون جونز في النزال الذي جمعهما في الـ 29 من يوليو الماضي، في أناهايم.

ولكن منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة، جردت جون جونز من اللقب بعد سقوطه في اختبار المنشطات، الذي أجراه قبل نزاله ضد مواطنه دينيل كورنيه، وأعادته للأخير.

المقاتل الأميركي، ستيبي ميوتشيتش، الذي يعمل في إطفاء الحرائق (أرشيفية: الإنترنت)