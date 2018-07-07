العالم يقف احترامًا للإرادة الروسية وركلات «الحظ» تؤهل كرواتيا إلى نصف نهائي المونديال

صفق العالم لروسيا وتأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي المونديال، بعد فوزه اليوم على أصحاب الأرض، بركلات الترجيح 4 - 3، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في آخر مباريات الدور ربع النهائي بكأس العالم 2018 في روسيا.

افتتح دينيس تشيريشيف التسجيل للمنتخب الروسي في شباك كرواتيا بعدما استغل تواجده في مكان سانح للتسديد ووضع الكرة بطريقة جميلة في الزاوية التسعين لمرمى الحارس سوباسيتش.

هدف التعادل لكرواتيا بعد انطلاقة من ماندزوكيتش على الجهة اليسرى الذي منح عرضية لكراماريتش ليضعها برأسه في شباك الحارس الروسي إيغور أكينفييف.

وتقدمت كرواتيا في الدقيقة 100 «العاشرة من الإضافي الأول» 100 عن طريق فيدا برأسية رائعة، قبل خمس دقائق من خطف الجناح الأيسر ماريو فرنانديز هدف التعادل من رأسية متقنة عجز عن ردّها الحارس الكرواتي «د 115»، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 2 - 2 ويلجأ الفريقين والحكم البرازيلي

وستقف روسيا بأكملها خلف منتخب البلد المستضيف، على أمل إكمال مغامرة أصحاب الأرض، والوصول لنصف النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة أبد بمواجهة المنتخب الكرواتي المدجج بالنجوم.

ولم يسبق للمنتخبين الروسي والكرواتي أن تواجها في بطولة رسمية من قبل، مما يعطي لهذه المواجهة نكهة خاصة.

وسيواجه المنتصر من لقاء اليوم المنتخب الإنجليزي مساء الأربعاء في موسكو، في مباراة نصف النهائي الثانية بالمونديال.