الفرنسي «جلاد» البرازيل يلعب ضد «الديوك» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 06:32 مساء
تيري هنري (أرشيفية: الإنترنت)

أصبح تيري هنري، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا والمدرب المساعد للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أمام مواجهة صعبة مع منتخب بلاده فرنسا، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018.

وحقق منتخب بلجيكا الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره منتخب البرازيل أحد أقوى المنتخبات التي كانت مرشحة للفوز بالبطولة، ليصعد لمباراة نصف النهائي أمام منتخب فرنسا.

يذكر أن منتخب بلجيكا سوف يلتقي أمام منتخب فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018.

وسبق أن نجح تيري هنري في قيادة المنتخب الفرنسي  في اخراج حامل اللقب البرازيل من كأس العالم بفوز 1-صفر احرزه تييري هنري وصعد ببلاده الى الدور قبل النهائي بكأس العالم.

وتمكن هنري أيضًا في قيادة المنتخب الفرنسي إلى فاز أخر وإقصاء للمنتخب البرازيلي من برع النهائي المونديالي، عندما فاز عليه 3 - صفر نسخة 1998.

إطلالة سريعة
تييري هنري (بالفرنسية: Thierry Henry)، (مواليد أغسطس 1977) ويلقب بتيتي أو الغزال الأسمر. هو لاعب كرة قدم فرنسي معتزل، كان يلعب في خط الهجوم مع أرسنال الإنجليزي ونادي برشلونة الإسباني وفي نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي والمنتخب الفرنسي. وهو الآن يعمل كمساعد مدرب لمنتخب بلجيكا لكرة القدم.

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