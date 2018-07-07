اختيار لاعب مصري ضمن الأسوأ في مونديال روسيا

محمد النني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت جريدة «الغارديان» البريطانية قائمة تضم أسوأ اللاعبين في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، والتي ضمت لاعبًا عربيًا واحدًا، وهو المصري محمد النني.

وشملت القائمة التي تكونت من 11 لاعبًا، مدافع منتخب إسبانيا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني، فقًا لـ«روسيا اليوم» ووردت فيها الأسماء الآتية:

في حراسة المرمى: الإسباني دي خيا

في خط الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس، والألماني جيروم بواتينغ، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

في خط الوسط: المصري محمد النني، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، والبولندي بيوتر زيلينسكي، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

في خط الهجوم: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والألماني تيمو فيرنر.

يشار إلى أن جميع اللاعبين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، خرجت منتخباتهم من مونديال روسيا باستثناء الفرنسي ديمبيلي.