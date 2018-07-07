اختيار لاعب مصري ضمن الأسوأ في مونديال روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 05:30 مساء
محمد النني (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت جريدة «الغارديان» البريطانية قائمة تضم أسوأ اللاعبين في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، والتي ضمت لاعبًا عربيًا واحدًا، وهو المصري محمد النني.

وشملت القائمة التي تكونت من 11 لاعبًا، مدافع منتخب إسبانيا وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المحترف في صفوف فريق برشلونة الإسباني، فقًا لـ«روسيا اليوم» ووردت فيها الأسماء الآتية:

في حراسة المرمى: الإسباني دي خيا

في خط الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس، والألماني جيروم بواتينغ، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

في خط الوسط: المصري محمد النني، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، والبولندي بيوتر زيلينسكي، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

في خط الهجوم: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والألماني تيمو فيرنر.

يشار إلى أن جميع اللاعبين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، خرجت منتخباتهم من مونديال روسيا باستثناء الفرنسي ديمبيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل يرحل #كريستيانو_رونالدو عن ريال مدريد للانضمام إلى يوفنتوس؟
فيديو
مباراة الأزمة.. تسرق الجمهور الليبي من المونديال
رياضة محلية
5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك