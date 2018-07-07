سمك وأثاث للقصر الفاخر ضمن رهان بيكهام وزلاتان قبل مباراة انجلترا والسويد

نجما المنتخبين الإنجليزي والسويدي السابقين، ديفيد بيكهام، وزلاتان إبراهيموفيتش (أرشيفية : الإنترنت)

تبادل نجما المنتخبين الإنجليزي والسويدي السابقين، ديفيد بيكهام، وزلاتان إبراهيموفيتش، الرهانات الودية قبل مباراة منتخبي بلاديهما المقررة اليوم السبت، في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وكان رهان اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العالم طريفاً، حيث ستحسم المباراة بطاقة تأهل أحد المنتخبين للدور نصف النهائي، لكنها ستحسم أيضاً أشياء أخرى في رهان النجمين.

وذكر إبراهيموفيتش عبر حسابه على إنستغرام: «ديفيد بيكهام، إذا فازت إنجلترا سأشتري لك العشاء في أي مكان تريده في العالم، ولكن إذا فازت السويد ستشتري لي ما أريده من إيكيا وهي الشركة العالمية المتخصصة في صناعة الاثاث».

ورد بيكهام الذي أنهى مسيرته كلاعب عندما كان زميلا لإبراهيموفيتش في باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً: «إذا فازت السويد سأصطحبك شخصياً إلى إيكيا وأشتري لك كل ما تحتاجه في القصر الجديد في لوس أنجليس، لكن عندما تفوز إنجلترا أريد منك أن تأتي وتشاهد مباراة للمنتخب الإنجليزي في إستاد ويمبلي، وترتدي قميص المنتخب الإنجليزي وتستمتع بأكل السمك، ورقائق البطاطس بين الشوطين».

وتلتقي انجلترا والسويد اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقام في روسيا.