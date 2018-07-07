أسطورة التدريب في البرازيل يكشف حقيقة نيمار

نيمار مع سكولاري في وقت سابق مع منتخب البرازيل (أرشيفية : الإنترنت)

قال المدير الفني الأسبق للمنتخب البرازيلي وأحد أساطير التدريب هناك، لويز فيليبي سكولاري، الجمعة، إن نيمار دا سيلفا لن يصل أبداً لما حققه الأسطورة البرازيلي بيليه خلال مسيرته كلاعب.

وأوضح سكولاري في مقابلة مع جريدة «إل موندو» الإسبانية: «في البرازيل نعلم من هو نيمار ومن هو بيليه، نعلم أن هناك نسخة واحدة من بيليه ولن تكون هناك نسخة ثانية منه».

وأضاف: «أي لاعب يمكن أن يكون جيداً للغاية، وربما رائعاً، ولكنه لن يكون مثل بيليه لأنه ما من وريث لبيليه، لن يعادل أي لاعب ما حققه بيليه».

وتابع: «نيمار أبطأ من عملية نموه وتطور مستواه الأحترافي بالرحيل عن صفوف برشلونة».

يأتي هذا قبل ساعات من خروج منتخب البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم بروسيا عن طريق الخسارة الجمعة أمام بلجيكا (1/2).