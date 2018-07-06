النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال

بهدف عكسي من اللاعب البرازيلي فيرناندينو في مرمى فريقه حصدت بلجيكا بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حالياً بعد الفوز المثير على حساب البرازيل بنتيجة 2-1 ، اليوم الجمعة ، على ملعب «كازان آرينا» في دور الثمانية للمونديال.

وأضاف البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 32 بينما أحرز هدف البرازيل الوحيد لاعبه ريناتو أوجوستو في الدقيقة 77.

وأنهى منتخب الشياطين بقيادة المدرب روبرتو مارتينيز أحلام البرازيل مع مدربها تيتي ، وصعد بلجيكا لنصف نهائي المونديال للمرة الثانية بعد مونديال 1986.

جاءت المباراة في غاية الإثارة والندية والإيقاع السريع ، وقدم المنتخبان عرضاً كبيراً انتهى بفوز بلجيكي بأداء تكتيكي أكثر من رائع.