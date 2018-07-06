بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان

الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون بقميص نادي باريس سان جيرمان. (الإنترنت)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، الذي انتهى عقده مع يوفنتوس، بنهاية الموسم المنصرم، لينظم إلى النجم البرازيلي نيمار الذي تعاقد معه باريس الموسم الماضي في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم.

وقال النادي الباريسي في بيان: «باريس سعيد للغاية بإعلان وصول بوفون إلى الفريق اليوم الجمعة، بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر، بحضور ممثلي اللاعب والنادي».

وأضاف النادي: «يعتبر بوفون أسطورة في عالم كرة القدم المعاصرة، وقد اختير كأفضل حارس مرمى في القرن الواحد والعشرين من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وكان ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم من قبل الفيفا لعام 2017 والتي ضمت أيضًا دانييل ألفيس ونيمار».

وقال بوفون عقب توقيعه عقود انضمامه لباريس: «لدي شعور بالسعادة لأنني انضممت لباريس سان جيرمان. للمرة الأولى في مسيرتي أغادر بلادي، وفقط هذا المشروع الطموح قادني لاتخاذ هذا القرار».