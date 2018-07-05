مدرب البرازيل يقطع التدريب ليزف خبرًا للجماهير عن مواجهة بلجيكا غدً

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 10:19 مساء
الطهير الأيسر لمنتخب البرازيل مارسيلو (أرشيفية: الإنترنت)

تلقت الجماهير البرازيلية أخبارا سارا، بعدما قطع مدرب «السيليساو» تيتي، ليعلن تعافي الظهير الأيسر مارسيلو من الإصابة، ومشاركته أساسيا في مواجهة بلجيكا غدا في ربع نهائي مونديال روسيا.

وقال تيتي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة بلجيكا: «تحدثت مع مارسيلو وفيليبي لويس، الذي عوضه في المباراة الماضية.. مارسيلو سيعود إلى التشكيلة الأساسية غدا، رغم أن لويس قدم أداء جيدا في المباراتين اللتين شارك فيهما».

وكان مارسيلو قد خرج مصابا بعد دقائق من بداية مباراة البرازيل وصربيا في ختام دور المجموعات لمونديال روسيا، قبل أن يغيب بداعي الإصابة عن مباراة المكسيك في ثمن النهائي.

ورد تيتي أيضا على انتقاد مهاجم منتخب البرازيل غابرييل جيسوس بسبب ظهوره بمستوى باهت، وقال في هذا الصدد: "نحن نهيكل طريقة لعبنا ونحاول التنويع.  جيسوس يدافع بشكل مقبول، ونعتمد عليه لأننا لا ننظر إلى اللاعبين بل للخطط".

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