إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا

القاهرة - عدنان النمكي | الخميس 05 يوليو 2018, 09:54 مساء
هدف مهاجم الأوروغواي بالرأس في مرمى البرتغال (أرشيفية - الإنترنت)

وسط حالة من الإبهار الكروي، مدعومة بمتعة التنظيم الروسي، تتواصل مواجهات نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 والتي وصلت إلى مرحلة الدور ربع النهائي.

وعلى المستوى الفني، أجمع خبراء «الساحرة المستديرة» في كل أنحاء المعمورة، أن النسخة 21 من المونديال المقام بروسيا وحتى 15 يوليو الجاري، سجل عددًا من الإحصاءات الايجابية، تستعرضها «بوابة الوسط» من خلال النقاط التالية:

- حتى نهاية دور الـ 16 أقيمت 56 مباراة، انتهت 44 منها بالفوز و12 بالتعادل ومباراة واحدة انتهت سلبية بدون أهداف هي بالتأكيد أسوأ مباريات البطولة التي أقيمت بين فرنسا والدنمارك.

- حتى الآن أحرز في مباريات البطولة عقب نهاية الدورين الأول وثمن النهائي 146 هدفاً بمعدل تهديفي بلغ 2.61 في المباراة 54 هدفاً أحرزوا في الشوط الأول و92 هدفاً في الشوط الثاني.

- 40 هدفاً أحرزت بالقدم اليسرى.

- 72 هدفاً أحرزت بالقدم اليمنى.

- 6 أهداف أحرزت من ركلات حرة مباشرة.

- 24 هدفاً أحرزت عن طريق ضربات رأسية.

- 10 أهداف أحرزها اللاعبون بالخطأ في مرماهم.

- 28 ركلة جزاء احتسبت منها 21 ركلة جزاء أحرزت و7 أهدرت.

- أحرز 127 هدفاً من داخل منطقة الجزاء و19 هدفاً من خارج المنطقة.

- أحرز 83 هدفاً من اللعب المفتوح أو بالأحرى من هجمات منظمة.

- أحرز 42 هدفاً من كرات ثابتة باستثناء ركلات الجزاء.

- اللاعبون البدلاء في البطولة أحرزوا 14 هدفاً.

 

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