بالصور.. المنزل الأغلى في العالم الذي ينوي رونالدو العيش فيه بإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 06:13 مساء
المنظر الخارجي للمنزل الذي ينوي رونالدو العيش فيه بتورينو الإيطالية (أرشيفية: الإنترنت)

 أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن كريستيانو رونالدو استقر على المنزل الذي يضمن له عيشة الرفاهية التي يعيشها في منزله بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو يلعب مع الريال.

وأكدت تقارير صحفية متعددة، أن «الدون»  وشريكته جورجينا رودريغيز قد وجدوا مقر اقامتهم بالفعل، واختارا منزلاً في تورينيو يعد هو الأغلى في العالم،  للإقامة به عقب انتقاله لنادي يوفنتوس. 

وأشارت الصحف أن رونالدو سينتقل لصفوف البيانكونيري مقابل 100 مليون يورو لمدة أربع سنوات وسوف يحصل على راتب سنوي مقداره 30 مليون يورو على أن تنتهي الصفقة خلال الساعات المقبلة. 

 

 

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