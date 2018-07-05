المدير الرياضي ليوفنتوس «يكشف المستور» عن صفقة رونالدو

كريستيانو رونالدو يخلع قميص ريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المدير الرياضي السابق لنادي «يوفنتوس»، لوتشيانو موغي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، خضع للفحص الطبي، تمهيدًا لانضمامه إلى فريق «السيدة العجوز».

وحسب صفحة «روسيا اليوم» على «فيسبوك» نشر موغي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: «من وجهة نظري، رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس».

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن رونالدو سينتقل خلال الفترة المقبلة إلى «يوفنتوس» مقابل 100 مليون يورو، وبعقد سيمتد لـ4 سنوات، وسيتقاضى 30 مليون يورو سنويًّا.

ورفض مسؤولو «يوفنتوس» التعليق على هذه الصفقة، حيث قال المدير الرياضي الحالي بيبي ماروتا «لا تعليق».

يذكر أن رونالدو (33 عامًا)، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، عاد لتوه من المشاركة مع البرتغال في كأس العالم، بعد الخروج من دور الـ16 أمام الأوروغواي.

وكان خورخي مينديز، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، عقد اجتماعًا الليلة الماضية مع إدارة نادي ريال مدريد وأغلق الباب بشكل كامل أمام النادي الإسباني، مؤكدًا رغبته في الانتقال.

كان المدرب ماسيمليانو أليغري مدرب «يوفنتوس» قطع إجازته واجتمع صباح اليوم الخميس بكل من ماروتا لبحث تبعات الصفقة المرتقبة.

وبحسب الشبكة الإيطالية سينص الاتفاق على انتقال كريستيانو بعقد ممتد حتى 2022 وبراتب يبلغ 30 مليون يورو سنويًّا (خالص من الضرائب)، مع 100 مليون يورو تدفع إلى ريال مدريد، وهو مبلغ يقبله النادي الإسباني لبيع أفضل لاعب في العالم.