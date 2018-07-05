مارادونا يتراجع سريعًا أمام الفيفا

الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا (أرشيفية : الإنترنت)

تقدم اللاعب الأرجنتيني السابق دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الخميس، من خلال محاميه، باعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، بعد أن قام بانتقاد الاتحاد بسبب أداء الحكم الأميركي مارك غيغر خلال مباراة كولومبيا أمام إنجلترا في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، عبر حسابه على تويتر: «دييغو مارادونا يعتذر للرئيس إنفانتينو بسبب ما قاله عن فيفا وهو يعرب عن احترامه المطلق للمؤسسة ولعمل الحكام».

وكان مارادونا قبل يومين قد أطلق وصف سرقة ضخمة على أداء الحكم غيغر في المباراة التي فازت بها إنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح، ومن ثم خروج الأخيرة من منافسات المونديال.